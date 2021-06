Ostapenko un Sevastova izcīnījušas biļeti uz olimpiskajām spēlēm

Vadošajā desmitniekā pēc Francijas atklātā čempionāta izmaiņas nav notikušas. Līdere aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko Naomi Osaka no Japānas, rumāniete Simona Halepa, Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, Sofija Kenina no ASV, ukrainiete Jeļina Svitoļina, Bjanka Andresku no Kanādas, amerikāniete Serēna Viljamsa, Iga Švjonteka no Polijas un čehiete Karolīna Plīškova, kura noslēdz vadošo desmitu.