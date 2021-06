Dumpis: Tas ir mīts, ka Covid-19 pārslimojušajiem ir labāka aizsardzība - pētījumi rāda pretējo

"Mūs uztrauc stacionēto un smagi slimo skaits, jo tie ir cilvēki no tām riska grupām, kam jābūt bija vakcinētām vēl februārī. Tās ir lielākās bažas - salīdzinoši nelielā vakcinācijas aptvere riska grupām. 100% no tiem, kas ir slimnīcās un smagā stāvoklī, nav vakcinējušies," uzsvēra Dumpis.

Speciālists norādīja, ka Latvijai izdevās "izsprukt" no sliktākā Covid-19 izplatības scenārija, taču piedzīvojam slimības "hronisku pacēlumu". Eksperts piekodināja, ka tā nav patiesība, ka tie, kas Covid-19 jau ir pārslimojuši, nevar inficēties vēlreiz.

Vērtējot sarūkošo vakcinācijas tempu, infektologs piekrita, ka ir pamats bažām vasaras beigās tomēr nesasniegt iecerēto kolektīvo imunitāti. Latvija no citām valstīs šajā ziņā atpaliek par aptuveni 10%, un tas ir slikti, jo epidemioloģiskā situācija Latvijā ir nedrošāka. "Piemēram, Dānijā vakcinēto skaits riska grupās ir 90-100%. Tas ir mūsu mērķis, lai sabiedrību varētu paglābt rudenī," skaidroja Dumpis.

Viņš akcentēja, ka viens no galvenajiem mērķiem ir rudenī nodrošināt klātienes mācītas, tāpēc ir jāstrādā pie augstākas vakcinācijas aptveres panākšanas. "Ja skolotājs nav vakcinēts klasē, kur ir nevakcinēti bērni, tad tajā klasē ir augstāks risks, turklāt bērni tad aiznes slimību uz mājām. Arī bērniem gadās smaga slimības gaita," brīdināja eksperts.

Dumpja ieskatā vakcinētus cilvēkus pakļaut ierobežojumiem būtu nepamatoti, tāpēc, iespējam, rudenī, ziemā, ja epidemioloģiskā situācija pasliktināsies, ierobežojumu raksturs dažādām iedzīvotāju grupām varētu būt atšķirīgs. Daudz kas gan būs atkarīgs arī no jauniem vīrusa celmiem, taču ir jāstrādā, lai "ziemā mums nebūtu jādzīvo ar ierobežojumiem", teica infektologs.

Profesors norādīja, ka bērnu vakcinācija ir droša un to var darīt. "Varbūt tas nav dzīvības un nāve jautājums, bet, vakcinējot bērnus, pasargāsim ne tikai viņus, bet arī citus cilvēkus, ceļot kopējo imunitāti. Jādomā arī no sabiedrības interešu viedokļa. Man ir grūti saprast, kāpēc mēs sākam apšaubīt vakcinācijas būtību, ja visi bērnībā esam vakcinēti un tagad nemirstam no masalām un tuberkulozes, piemēram," sacīja Dumpis.