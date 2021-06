Anastasijas Zavorotņukas meita pārdzīvo par ārstu netaktisko rīcību

"Tas ir tik dīvaini, kad daudzi apkārtējie cilvēki zina par to, kas notiek tavā dzīvē. Viņi zina, kas tu esi. Nedēļas laikā es biju ārsta kabinetā, tikai pārbaude. Divas sievietes - ārstes kabinetā. Vietā, kur nemaz negaidi nekādus personīgus jautājumi, sākas "Vai tā ir taisnība, ko viņi raksta? Par šo un to? Ak, es tikai raudāju, kad uzzināju. Kad es to uzzināju, es raudāju," rakstīja Zavorotņuka.