"Viņš ir tipisks Šūmahers." Bijušais "Ferrari" pilots velta lielas uzslavas Mihaelam Šūmaheram un viņa dēlam Mikam

Miks Šūmahers kopā ar komandas biedru Ņikitu Mazepinu un "Alpha Tauri" Japānas pilotu Juki Cunodu ir viens no trim šīs sezonas debitantiem F-1 . Šobrīd tieši 22 gadus vecais vācietis pirmgadnieku vidū ir atstājis vislabāko iespaidu.

Atzinīgus vārdus Mikam veltījis arī bijušais "Ferrari" pilots Gerhards Bergers: "Viņš visu dara pareizi. Miks izdara tieši to, ko no viņa šajos apstākļos var gaidīt. Viņš uzveic komandas biedru, maz kļūdās un brauc tīri."

Līdz šim pierādījies, ka "Haas" formula punktus spējīga būtu izcīnīt tikai gadījumā, ja no sacensībām izstājas 10 piloti un kāds no "Haas" puišiem tomēr nobrauc līdz galam. Visādi citādi ir skaidrs, ka abi "Haas" vienības jaunieši kopvērtējumā paliks uz "barankas". Tomēr kopumā demonstrētais sniegums gan kvalifikācijā, gan sacīkstēs liecina, ka Šūmahers ir izteikts komandas pirmais numurs, vismaz braukšanas kvalitātes, ja ne finansiālo aspektu ziņā...

Arī Bergers uzskata, ka Miks līdz šim ir bijis izteikts pirmais komandas pilots: "Pat, ja "Haas" nav top komanda, jau pēc dažām sacīkstēm Miks ir pierādījis, ka viņš tajā komandā ir pirmais pilots. Tas jau ir panākums. Tieši tāpēc es arī ticu viņa nākotnei. Ir redzams, ka viņš Pirmajā formulā būs labs. Cik labs, to mēs vēl redzēsim."

Nobeigumā pieredzējušais pilots nepaskopojās arī ar komplimentu par Šūmaheru vecāko: "Mani visvairāk fascinēja tas, kā viņš "Ferrari" atgrieza virsotnē. Tikai paprasiet man, Sebastianam Fetelam, Alanam Prostam vai Fernando Alonso. Neviens no mums to nespēja. Mēs visi uzvarējām sacīkstes ar "Ferrari". Bet neviens no mums nespēja tikt līdz virstonei."