Divu nedēļu laikā Zemgalē 17 cilvēki cietuši no dažādiem krāpniekiem internetā vai pa tālruni

Kalniņa atzina, ka krāpnieki izdomā dažādus veidus, kā ar viltu iegūt finanšu līdzekļus. Vēl viens no izplatītiem mēģinājumiem izkrāpt maksājumu karšu datus ir, izmantojot loģistikas uzņēmumu nosaukumus. Tā 12. jūnijā Jelgavas iecirkņa darbinieki saņēma iesniegumu no kāda vīrieša, no kura bankas konta uz nezināmu bankas kontu, izmantojot viltotu saiti uz uzņēmuma "Omniva Latvija" mājas lapu, tika pārskaitīti 2000 eiro. Savukārt 2. jūnijā Bauskas iecirknī tika saņemta informācija, ka, izmantojot uzņēmuma "DPD Latvija" vārdu, no kāda vīrieša izkrāpts 651 eiro.