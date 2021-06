FOTO ⟩ "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" - 40! Par godu jubilejai koncertuzvedumā satiksies leģendāri pašmāju aktieri

"Filma "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" ir kļuvusi par neatņemamu Līgo svētku programmas sastāvdaļu jau 15 gadu garumā kanālā TV3! Iedvesmojoties no stāsta, kuru teju ikviens zina no galvas, radās ideja par tā atdzimšanu mūsdienās un jaunā formātā. Mēs esam pateicīgi, ka dalībai šajā projektā atsaucās arī leģendārie oriģinālās filmas aktieri, kuri nopietnu artavu ieguldīja arī filmēšanas laukumā, radot kadrus, kas sākotnēji nebija paredzēti scenārijā. Paldies arī visai komandai, kas aizvadīja divas garas un karstas filmēšanas dienas "Saknītēs", izspēlējot spilgtākās filmas ainas jaunās skaņās! TV3 skatītājus Jāņu vakaru aicinām pavadīt jautrā noskaņā kopā "Mūžam jaunais limuzīns" zvaigžņu komandu," aicina mediju grupas "TV3 Group" programmu direktore Gita Pētersone – Rudzīte.

Citi laiki, cita mode, citi tikumi un netikumi, citi varoņi un situācijas, bet nemainīga paliek Līgo svētku atmosfēra un cilvēku savstarpējās attiecības. Tā būs atgriešanās "Saknīšu mājās", kur atkal satiksies iemīļotās ģimenes, kopīgi svinot svētkus to labākajās tradīcijās – stāsts veidots, kā retrospekcija, atgriežoties pagātnes notikumos ar jauniem aktieriem.

Koncertuzveduma laikā izskanēs iemīļotās dziesmas no filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" , kā arī Raimonda Paula daiļrades – "Teic, kur zeme tā", "Viena tante teica", "Trīs runči", "Kad nekas nav palicis Tevī", "Darbs un darbarīks", "Muļķe, sirds", "Dziesma nenosalst", "Vālodzīte", "Cielaviņa" un citas.

"Ir interesanti atskatīties uz to, kas ir bijis paliekošs un zīmīgs manam mūžam. Tam, kas ir ilgstoši dzīvojis man blakus un ar to es varbūt arī kādam palikšu atmiņā, vismaz tuviniekiem noteikti. Limuzīna teksti tiek atskaņoti no paaudzes paaudzēm un daudz kas ir folklorizējies, bet man tā ir pagātne," aktrise Olga Dreģe stāsta par atgriešanos filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" mājās.