Daugavgrīvā no 12 stāvu ēkas jumta nokritusi sieviete

Kādā no Birzes ielas daudzstāvu namiem vēlu vakarā pulcējās liels skaits vietējo iedzīvotāju, jo parādījās runas, ka apkaimē noticis traģisks negadījums. Netālu no mājas, zālē, nekustīgi gulēja kāda sieviete, kas nāvējoši kritusi no liela augstuma.