Taizeme plāno atvērt robežas pret Covid-19 vakcinētajiem

Taizemē no aprīļa ir strauji pieaudzis Covid-19 gadījumu skaits. Šajā laika posmā reģistrēti vairāk nekā 80% no 204 595 Taizemē apstiprinātajiem Covid-19 gadījumiem un 90% no 1525 nāves gadījumiem, kas saistīti ar Covid-19.