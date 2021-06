VIDEO ⟩ "Sapratu, ka plēsējs stāv un vēro mūs!" Ventspils novadā mežstrādnieku darbu vēro vilks

"Es strādāju un pēkšņi ievēroju vilku. Paņēmu telefonu, izkāpu no harvestera kabīnes, lai nofilmētu viesi. Vilks vienkārši bez emocijām aplūkoja mūs, izgāja cauri cirsmai un nesteidzīgi iegāja mežā. Tas bija no rīta," savu stāstījumu iesāka harvestera operators Zintis.

"Aptuveni pirms pusotra gada vilks mani izsekoja. Es pārbraucu no vienas mežistrādes vietas uz citu un ievēroju, ka man pakaļ skrien dzīvnieks. Sākumā domāju, ka tas ir kaut kāds noplucis suns. Ieskatījos vērīgāk un sapratu, ka tas ne pārāk atgādina suni. Apturēju traktoru. Izkāpu no kabīnes, lai nofilmētu. Vilks pēc tam vēl drusku paskrēja man pakaļ un tad iegāja mežā," pastāstīja Zintis.

Žurnālam Medības Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš skaidroja: "Savvaļas dzīvnieki, sevišķi plēsēji, nebīstas ne no vieglajiem auto, ne no lauksaimniecības vai mežizstrādes tehnikas. Dzīvnieki ir pieraduši pie lielās lauksaimniecības tehnikas, pie autosatiksmes un nesaista to ar briesmām. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ diezgan bieži vilki un dažreiz arī lūši iet bojā autosatiksmes negadījumos. Tas pats arī mežizstrādē. Ir daudz piemēru, kad vilks ir pienācis pavisam klāt pie traktora un pētījis to, pat uzkāpis uz kādas platformas."