Jēkabpilī no iedzīvotājiem divos darījumos ar kriptovalūtām izkrāpti vairāk nekā 30 000 eiro

Maijā likumsargi saņēma iesniegumu no 1961.gadā dzimuša vīrieša, ka viņš uzticējies kādai nepazīstamai personai, un, gaidot lielu peļņu darījumos ar kriptovalūtām, ņēmis ātros kredītus un pat atļāvis attālināti pieslēgties savam datoram. Rezultātā viņam izkrāpti 16 745 eiro.

Savukārt jūnijā policisti saņēma iesniegumu no 1985.gadā dzimušas sievietes par to, ka viņa tikusi maldināta par darbībām kriptovalūtas tirgū un no viņas kopumā izkrāpti 15 420 eiro.