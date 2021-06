Brīdina par iespējamiem sastrēgumiem Pierīgā piektdienas pēcpusdienā

Posmā starp Turaidu un Suguldu notiek remontdarbi un ir divi luksoforu posmi. Trešo pagaidu luksoforu, kuru bija plānots uzstādīt jau ceturtdien, tomēr ieviesīs pēc svētku brīvdienām, nedēļā pēc 28.jūnija. Tāds lēmums pieņemts, lai garajās svētku brīvdienās vēl vairāk neapgrūtinātu posmā satiksmi. Patlaban, lai izbrauktu šo remontdarbu posmu, var būt nepieciešama pat stunda. Autovadītāji aicināti ievērot luksoforu signālus objektā. Raitākai satiksmei, lai nokļūtu no Valmieras šosejas (A3) uz Vidzemes šoseju (A2) un otrādi, autovadītāji aicināti neizmantot ceļu caur Turaidu (P8), bet braukt caur Vidzemes šosejas (A2) Sēnītes mezglu. Ja nepieciešams nokļūt Turaidā, lai izvairītos no sastrēgumiem būvdarbu zonā, var izmantot autoceļu no Ragana-Turaidu (P7).