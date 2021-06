Raidījums: Vakcinācijas punktos lielveikalos iespējams izvēlēties potes ražotāju, vietām veidojusies rinda

Vakcinēšanās iespējas jau sāk birt kā no pārpilnības raga. Gadatirgos no sestdienas varēs potēties pat bez iepriekšēja pieraksta. No piektdienas atvērti Covid-19 vakcinācijas punkti Rīgas lielveikalos, var arī izvēlēties vakcīnas ražotāju, vēsta raidījums "TV3 Ziņas".