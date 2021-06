Aizvadītajā diennaktī stacionēti 20 Covid-19 pacienti

Aizvadītajā diennaktī no slimnīcām izrakstīts 41 Covid-19 pacients. Kopā līdz šim no stacionāriem ir izrakstīti 13 949 pacienti, kuri bija sasirguši ar Covid-19.

Aizvadītajā diennaktī saņemtas ziņas par astoņu ar Covid-19 sasirgušo nāvi. Viens mirušais ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, tāpat viens ir vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem, bet četri - no 80 līdz 89 gadiem. Divi mirušie ir vecumā no 90 līdz 99 gadiem.