Vācijas izlase iegūst pirmo uzvaru Eiropas čempionātā

Vācijas izlase Minhenē F grupas spēlē ar 4:1 (2:1) pārliecinoši uzvarēja Portugāli.

Uzvarētāju labā vārtus guva Robins Gosenss un Kajs Havercs, bet divas bumbas portugāļi raidīja savos vārtos. Portugāles valstsvienībā precīzi sita Krištianu Ronaldu un Djogu Žota.

Mājiniekiem vārtus izdevās gūt jau piektajā minūtē. Gosenss soda laukumā pie kreisā staba lēcienā aizsniedzās līdz partnera piespēlei un guva skaistus vārtus. Portugāļi gan uzreiz steidzās šos vārtus apelēt pie tiesneša, kurš brīdi vēlāk ar kolēģu palīdzību secināja, ka uzbrukuma veidošanas brīdī pieredzējušais Tomass Millers bumbu skāra ar roku. Vārti netika ieskaitīti.

Vācijas izlase aktīvi turpināja spēlēt arī nākamajās desmit minūtēs, bet pirmie vārtus 15.minūtē guva portugāļi. 14. minūtes izskaņā Vācijas izlase izpildīja stūra sitienu pie pretinieku vārtiem, bet centrējums bija par spēcīgu, kā rezultātā Portugāles izlase ātri steidzās uzbrukumā. Bernardu Silva ar tālu piespēli uzbrukuma smailē izvirzīja Žotu, kurš nenoskopojās ar piespēli kapteinim Ronaldu. Uzbrucējs bumbu raidīja tukšos vārtos, gūstot savus 12. vārtus Eiropas čempionāta finālturnīrā.

Vācijas izlase arī puslaika turpinājumā krietni biežāk kontrolēja bumbu un pacietīgi saspēlējas Portugāles izlases vārtu tuvumā, lūkojot gūt savus pirmos vārtus. Izlīdzinājumu izdevās panākt 35. minūtē, kad Jošua Kimmihs sita pa gaisā esošu bumbu, bet tā nonāca pie Kaja Haverca, kurš nekavējoties to raidīja tukšos vārtos - 1:1. Vēlāk gan noskaidrojās, ka pēdējais bumbu skāris Rubens Diašs.

Sešas minūtes līdz pirmā puslaika beigām vācieši jau bija panākuši 2:1. Millers soda laukuma sākumā ar otro mēģinājumu bumbu iespēlēja uz labo vārtu stabu, kur to spēlē noturēja Kimmihs. Futbolists uzreiz sita bumbu atpakaļ soda laukuma vidū, bet iepretim saviem vārtiem neveiksmīgi nospēlēja Rafaels Gerreiru, no kura kājas bumba ielidoja tīklā. Nākamajā uzbrukumā Havercs nebija tālu, lai gūtu Vācijas izlases trešos vārtus.

Vācijas izlase divu vārtu pārsvaru panāca jau otrā puslaika sestajā minūtē. Vācieši bumbu no laukuma viena sāna ātri nogādāja uz otru, kur to saņēma Gosenss. Futbolists pietuvojās soda laukumam un iepretim vārtiem piespēlēja Havercam, kurš, atrodoties kustībā, to ar vienu pieskārienu novirzīja vārtos.

Vārtu birums no mājinieku puses nerima arī nākamajās piecās minūtēs. Kimmihs no laukuma labās malas bumbu centrēja soda laukumā, kur pie kreisā vārtu staba nepiesegti palika Havercs un Gosenss. Bumba palidoja garām Havercam, bet aiz viņa bija Gosenss, kurš no tuvas distances precīzi sita ar galvu.

Portugāles izlase galvas nenokāra un jau 67. minūtē vienus vārtus atguva. Pēc brīvsitiena izspēles Ronaldu uz pašas gala līnijas bumbu atspēlēja soda laukumā, kur Žota savu partneri atalgoja ar precīzu sitienu.