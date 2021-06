Spānija un Polija spēlē neizšķirti

Astoņas minūtes pēc zaudētajiem vārtiem Kamils Gliks tieši soda laukuma sākumā noteikumus pārkāpa pret Herardu Moreno. Standartsituāciju no tuvas distances izpildīja pats Moreno, bet viņa raidījums lidoja nedaudz garām kreisajam vārtu stabam. Divas minūtes vēlāk Levandovskis, atrodoties pie laukuma gala līnijas, bumbu soda laukumā piespēlēja Karolam Šviderskim, kurš bumbu plecu augstumā centās aizskart ar kāju, nevis galvu.

Divas minūtes līdz puslaika beigām Šviderskis pie soda laukuma ieguva bumbu un trieca to pret vārtu stabu. Atlēkušo bumbu ieguva Levandovskis, taču viņam bija problēmas saglabāt kontroli pār bumbu, kā rezultātā sitiens no tuvas distances nebija rezultatīvs. Puslaika pēdējā minūtē Moreno soda laukumā iepretim vārtiem ieguva bumbu, bet sitiens no šaura leņķa bija neprecīzs