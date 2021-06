Raidījums: Nav precīzu datu par pedagogu vakcinēšanās tempu dažādos Latvijas reģionos un skolās

Bēdīgāka aina ir starp tehniskiem darbiniekiem – no tiem negrasās vakcinēties 46 procenti. Vakcinējušies vai ir pieteikušies vakcīnai 31 procents, bet vēl 23% to plāno izdarīt līdz 1.septembrim.

Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova saka: "Mēs uzskatām, ka mums uzticēšanās līmenis starp vadītājiem un darbiniekiem ir gana augsts, jo šo informāciju es esmu ieguvusi no iestāžu vadītājiem, kuri savukārt painteresējušies no saviem darbiniekiem. Jā, mēs nevienu nespiežam, mēs nevienam nedraudam ar to, ka tas varētu būt atlaists no darba. Mūsu sauklis, pie kura mēs pieturamies - es vakcinējos, lai bērni varētu atgriezties uz skolu, mērķējot uz to sabiedrisko un pilsonisko atbildību."