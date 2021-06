Pandēmijas sākumā lauksaimniekiem izmaksātais atbalsts bijis lielāks nekā patiesie zaudējumi

Pagājušā gada martā un aprīlī bailes no koronavīrusa lika slēgt valstu robežas. Simtiem tonnu siera un citu pārtikas produktu krājās Latvijas fabriku noliktavās. Bija jāaptur ražošana un piena iepirkšana no lauksaimniekiem. Valdība piešķīra 45 miljonus eiro, lai stratēģiski svarīgā pārtikas nozare turpinātu darbu.

Realitātē masveidīgi iznīcināt pārtiku nenācās. To darīja tikai deviņi uzņēmumi, pāri palika 99% no šim mērķim piešķirtās naudas. 42 ražotājiem krājumu glabāšanai un naudas plūsmai samaksāja 3,3 miljonus eiro.

Tā ir tikai ceturtā daļa no tā, kas bija prognozēts. Pateicoties atbalstam, ražošanas uzņēmumi turpināja iepirkt produktus no lauksaimniekiem, lai arī gatavā produkcija krājās noliktavās.

Arī lopkopībā izrādījās, ka zaudējumi nemaz nav tik lieli. Sākumā Zemkopības ministrija grasījās atbalstīt tos, kam apgrozījums samazinājies par 25%. Realitātē naudu deva visiem, ja to apakšnozarē kritums bija vismaz 5%. Bet atbalsta likmi atstāja sākotnējo, kas bija rēķināta uz ceturtdaļlielu kritumu. Lopkopjiem samaksāja 26 miljonus.

"Varbūt tieši tādēļ, ka tieši šajā nozarē mēs konkurējam globālajā Eiropas tirgū. Mēs savu preci eksportējam, mēs esam viena no tām jomām, lauksaimniecība ir viena no tām jomām, kas savu preci eksportē un pārdod lielajā Eiropas tirgū. Es nemāku komentēt par frizieriem, vai viņi pārdod savu pakalpojumu ārzemēs, vai sadzīves tehnikas remonta meistars pieņem pasūtījumus no Vācijas, es nemāku komentēt."