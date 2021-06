LVC brīdina - karstuma ietekmē ceļu posmos ar nokalpojušu asfalta segumu var parādīties slideni izsvīdumi

LVC atzīmē, ka īpaša uzmanība ceļa stāvoklim un šiem izsvīdumiem ir jāpievērš motobraucējiem, kuriem var traucēt arī smilts, ar kuru tiek kaisītas izsvīdumu vietas. Ceļa segumu svīšana ir atkarīga arī no satiksmes intensitātes - jo tā augstāka, jo vairāk bitumena emulsijas tiek izspiests uz seguma virsmas un lielāka iespēja, ka parādīsies svīdumu vietas.

Ceļu uzturētāji atgādina, ka visos valsts reģionos noris aktīva būvdarbu sezona un satiksmes ierobežojumi ieviesti vairāk nekā 90 valsts autoceļu posmos. Ar ilgāku laiku ceļā jārēķinās ceļa posmā starp Turaidu un Siguldu, Tallinas šosejas posmā no Zvejniekciema līdz Duntei, Liepājas šosejas posmā no Skrundas līdz Kalvenei, tāpat ceļā no Kuldīgas uz Tukumu, remontposmos pie Rēzeknes, Saldus un Jelgavas.