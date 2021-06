Kādas izmaiņas nodokļu jomā stājas spēkā no 1. jūlija? Skaidro VID

Ja darbinieka alga ceturksnī ir mazāka par trim Ministru kabineta noteiktajām minimālajām mēneša darba algām (2021. gadā - 500 eiro mēnesī, attiecīgi 1500 eiro ceturksnī), darba devējam no saviem līdzekļiem būs jāveic minimālās obligātās iemaksas no starpības starp 1500 eiro un deklarēto darbinieka darba algu (obligāto iemaksu objektu).

No 1. jūlija no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieku darba algām turpmāk ir jāmaksā darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā, proti, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pilnā apmērā.

Tāpat no 1. jūlija mikrouzņēmumu darbinieki, kuri bija pieņemti darbā līdz 2020. gada 31. decembrim, un kuri nav uzņēmuma īpašnieki, var iesniegt algas nodokļa grāmatiņu savā galvenajā darba vietā un ienākumiem piemērot neapliekamo minimumu un saņemt nodokļu atvieglojumus par apgādājamām personām, kā arī no 2022. gada iesniegt gada ienākumu deklarāciju un saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Pašnodarbinātā VSAOI veikšana saglabāsies iepriekšējā kārtībā, ja ienākums mēnesī no saimnieciskās darbības sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru (500 eiro), jāveic 31,07% vismaz no 500 eiro vai no izvēlēta lielāka iemaksu objekta, un 10% no starpības starp faktiskajiem ienākumiem mēnesī un 500 eiro vai no izvēlēta lielāka iemaksu objekta, kā arī, ja ienākumi nesasniedz 500 eiro mēnesī - 10% no faktiskajiem ienākumiem.