Kad Tomasa austiņās izskanēja grupas "The Waterboys" 1980. gadu dziesmas "The Whole of the Moon" teksti, viņš piedzīvoja sešus atmiņas uzplaiksnījumus. Viņam tā bija ļoti neierasta pieredze, jo pirms 10 gadiem viņš zaudēja atmiņu, vēsta britu raidsabiedrība BBC.