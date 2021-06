VIDEO ⟩ Austrijas futbolisti iekļūst Eiropas čempionāta astotdaļfinālā

C apakšgrupā ar deviņiem punktiem trīs spēlēs uzvarēja Nīderlande, tālāk ar sešiem punktiem bija Austrija, trīs punktus guva Ukraina, bet Ziemeļmaķedonija palika bešā. Ukrainas izlase gūto un zaudēto vārtu starpība ir negatīva, kā dēļ cerības uz spēlēšanu astotdaļfinālā ir tikai teorētiskas.

Mača ievadā spēle ritēja no vieniem vārtiem līdz otriem, abām komandām cenšoties ātri izvirzīties vadībā. Austrieši to panāca 25.minūtē, kad pēc Dāvida Alabas izpildītā stūra sitiena precīzs no vārtu priekšas bija Baumgartners.