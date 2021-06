Profesors: Maksāt cilvēkam naudu par potēšanos pret Covid-19 nebūtu ne pareizs, ne loģisks solis

"Cilvēkam ir izvēle. Tie, kas saka, ka viņi ies prom no darba – pa visu Latviju varbūt pieci seši aizies prom no darba. Tas drīzāk ir simptoms tam, ka es to nevēlos kaut kādu iemeslu dēļ, varbūt tos iemeslus nesaprotu, mani biedē nezināmais, neskaidrais. Tā vienmēr ir bijis ar jebkuru jaunu lietu.