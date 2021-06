FOTO ⟩ Putekļu valnis no Centrālāzijas sasniedzis Igauniju. Svešzemju smogs pabijis arī Latvijā

Igauņu sinoptiķis Kairo Kītsaks sociālajos tīklos paskaidroja, ka debesis aptumšojošie putekļi Igaunijā ieradās no Vidusāzijas dziļumiem.

"Debesis ir apmākušās - gaiss ir pilns ar mitrumu un putekļiem. Pēc ilga ceļojuma no Vidusāzijas dziļumiem putekļi nokļuva Baltkrievijā un Latvijā, un pēc tam devās uz Igauniju. Smogs ir no Āzijas - tur ir daudz smilšu un putekļu. Pati augstspiediena zona atrodas Krievijā, un caur to arī gaisa plūsma mums atnesa nelielu daļu," pusdienlaikā atzīmēja Kītsaks.