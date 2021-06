Gorecka izglābj Vācijas izlasi no izstāšanās un atstāj Ungāriju ārpus astotdaļfināla

Vāciju no zaudējuma un neizkļūšanas no apakšgrupas izglāba Leona Gorecka gūti vārti, bet pirms tam izcēlās Kajs Hāvercs. Ungāriem precīzi sita Ādams Salai un Andrāšs Šāfers.

F apakšgrupā pirmā vieta ar pieciem punktiem trīs spēlēs bija Francijai, tālāk ar četriem punktiem sekoja Vācija un Portugāle, bet divi punkti bija Ungārijai. No šīs grupas pirms pēdējās spēļu kārtas vietu astotdaļfinālā bija nodrošinājusi tikai Francija.

Jau ceturtajā minūtē Pētera Gulāši modrību ar sitienu no asa leņķa pārbaudīja Jošua Kimmihs. Taču pirmie vārtus guva ungāri, 11.minūtē pēc Rolanda Šallai piespēles ar galvu bumbu mērķī raidot Salai.

Desmit minūtes vēlāk vienā no kārtējiem Vācijas izlases vētrainajiem uzbrukumiem Matss Hummelss norībināja vārtu pārliktni. Vācieši turpināja uzbrukt, bet pirmajā puslaikā rezultātu neizmainīja.

Samērā veiksmīgi aizsardzībā spēlējošie ungāri 66.minūtē pieļāva kļūdu, kas Hāvercam ļāva panākt 1:1. Dodoties pakaļa bumbai, Gulāši nespēja izraidīt to no soda laukuma un Hāvercs bija pārāks pie vārtiem, panākot neizšķirtu.

Tiesa, nepilnu pusminūti pēc tam, kad ungāri izspēlēja bumbu no laukuma vidus, Andrāšs Šāfers apsteidza Vācijas izlases aizsardzību un ātri atjaunoja vadību. Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām pēc Toni Krosa sitiena bumbu nedaudz lidoja garām vārtiem, turklāt blakus nebija neviena Vācijas futbolista, kurš noslēgtu uzbrukumu.

Tuvojoties mača beigām, 84.minūtē Gorecka, kurš laukumā bija no otrā puslaika pirmās puses, panāca rezultātu 2:2, kas jau derēja Vācijai, bet nederēja Ungārijai. Gorecka Vācijas izlases uzbrukumā tika pie "otrās bumbas" un ar atkārtotu mēģinājumu no aptuveni 13 metriem raidīja to tīklā.