Līgo nakts ⟩ Ugunsnelaime Burtnieku novadā, ceļu satiksmes negadījumi, vairāki bojāgājušie

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 230 izsaukumus, no kuriem 69 bija uz ugunsgrēkiem, 89 uz glābšanas darbiem, bet 72 bija maldinājumi, no kuriem 69 maldinājumi bija par ugunsgrēkiem.

Dzēšanas darbu laikā tika atrasti trīs ugunsnelaimē bojā gājušie, savukārt vēl vienu personu ugunsgrēka vietā turpināja meklēt. Ceturtdien no rīta ceturtais bojā gājušais tika atrasts. Plkst. 5.14 ugunsgrēks tika lokalizēts un dzēšanas darb turpinās.

VUGD plkst. 3.45 tika saņemts izsaukums uz Ogres novada Ogres gala pagastu, kur notika paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Notikumu vietā dega šķūnis ar malku 400 kvadrātmetru platībā. Plkst. 4.25 ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās ugunsgrēku lokalizēt, līdz ar to dzēšanas darbi turpinās.

Ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Cēsīm, kur kādā piecstāvu mājas dzīvokļa virtuvē dega katliņš 0,2 kvadrātmetru platībā. Liesmas tika likvidētas plkst.12.04. Savukārt plkst. 14.53 saņemts izsaukums Rēzeknē, kur četrstāvu ēkas pirmā stāva dzīvokļa virtuvē uz galda dega ēdiens 0,1 kvadrātmetra platībā. No piedūmotā dzīvokļa izdevās izglābt cietušu cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Plkst.15.25 ugunsgrēks likvidēts.

Plkst. 16.50 VUGD saņēma izsaukumu uz Rīgu, kur piecstāvu mājas trešā stāva dzīvoklī dega sadzīves priekšmeti piecu kvadrātmetru platībā. No piedūmotās telpas izglābti 13 cilvēki. Pirms VUGD ierašanās no dzīvokļa bija izglābušies septiņi cilvēki. Plkst.18.56 ugunsgrēks tika likvidēts.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 230 izsaukumus, no kuriem 69 bija uz ugunsgrēkiem, 89 uz glābšanas darbiem, bet 72 bija maldinājumi, no kuriem 69 maldinājumi bija par ugunsgrēkiem.

Rīgas reģionā cietuši seši cilvēki, no tiem viens gājējs un divi velosipēdisti, Vidzemē cietuši pieci, no tiem viens velosipēdists, Latgalē pieci, no tiem divi velosipēdisti, Zemgalē viens gājējs, bet Kurzemē ceļu satiksmes negadījumos cietuši divi cilvēki.