Sanktpēterburgā, neraugoties uz Covid-19 gadījumu skaita pieaugumu, atzīmē izlaidumus

Piektdien Krievijas varasiestādes ziņoja par rekordlielu no Covid-19 mirušo skaitu. Vienā dienā valstī kopumā reģistrēts 601 no minētā vīrusa mirušo skaits, bet Maskavā tas pieaudzis līdz 98 cilvēkiem, kas jau ceturto dienu pēc kārtas ir līdz šim vēl nebijis daudzums. Vairāk par 600 no Covid-19 mirušo vienā dienā Krievijā pēdējo reizi bija pagājušā gada beigās.