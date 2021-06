Dānijas futbolisti "saplosa" Velsu un pārliecinoši sasniedz "Euro 2020" ceturtdaļfinālu

Pirmā puslaika ievadā aktīvāk spēlēja Velsas izlase, kas vairākkārt ātri lūkoja panākt pārsvaru. Desmitajā minūtē no laukuma labās malas soda laukumam pietuvojās Gerets Beils, kura raidījums no aptuveni 20 metriem lidoja garām kreisajam vārtu stabam. Jau minūti vēlāk Dānijas izlases futbolistiem divreiz nācās stāties bumbas lidojuma ceļā, lai izvairītos no ātri zaudētiem vārtiem.