Patērētāju tiesību uzraugi saņēma apstiprinājumu no uzņēmumiem, kuru produktus Sauliete un Miglāne ir publicējusi "Instagram" reklāmas nolūkos, ka ar viņām slēgta vienošanās par reklāmas aktivitātēm, un influenceres par to ir saņēmušas atlīdzību un vai dāvanas. Tādējādi PTAC konstatēja, ka Sauliete un Miglāne īsteno maldinošu komercpraksi, jo, veidojot "Instagram" saturu, noklusējušas, ka publicētā informācija ir komerciāla rakstura. Proti - reklāma, sniegta par atlīdzību, dāvanām vai citiem materiāliem labumiem vai ieguvumiem.

Un man par to ir ielikts sods, par manis pašas pirktajām precēm!? Un PTAC turpina sniegt intervijas, kurās ņirgājas un smejas par mums. Ļoti nepatīkami, ka valsts iestādē cilvēki uzskata, ka viņi var visu, tikai paļaujoties uz to, ka viņiem tā liekās. Kad viņiem uzrakstīju e-pastu, viņu atbilde sastāvēja no – mēs tā domājam un tas ir mūsu secinājums. Tātad nekādu faktu. Tikai viņu domas. Kā tad viņi var likt sodu, balstoties uz to, ka vienkārši tā liekās," tā Sauliete.