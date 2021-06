Foto un video ⟩ Anglijas futbolisti principiālā dueli pieveic Vāciju iekļūst "Euro 2020" ceturtdaļfinālā

16.minūtē labs sitiens no soda laukuma stūra padevās Rahīmam Sterlingam, taču Vācijas vārtsargs Manuels Neiers bija vietā, atvairot sitienu.

Jau puslaika kompensācijas laikā pēc Rahīma Sterlinga sologājiena bumba soda laukumā atlēca pie Keina, taču acīgāks bija Vācijas aizsargs Matss Hummels, bumbu raidot prom no vārtiem.

49.minūtē no soda laukuma līnijas no gaisa tieši pa vidu vārtiem zem pārliktņa sita Kajs Hāvercs, taču vietā bija Pikfords, atvairot sitienu.

Lai arī labākas iespējas gūt vārtus līdz šim bija Vācijai, 75.minūtē vadībā izvirzījās Anglija. Pēc aizsarga Lūka Šova piespēles pa zemi no laukuma kreisās puses pirmais pie bumbas vārtu priekšā tika Sterlings, pa zemi raidot bumbu vārtu labajā pusē - 1:0.

86.minūtē rezultāts kļuva 2:0. Pārķēruši bumbu laukuma vidū, angļi devās uzbrukumā, un pēc Džeka Grīliša piespēles no kreisās soda laukuma puses bumbu ar galvu vārtu labajā pusē pēc atsitiena no zemes no vārtsarga laukuma robežas raidīja Keins - 2:0.