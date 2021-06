"Dēls gulēja pļavas vidū bez sirdsdarbības un neelpoja." NMPD apbalvo līdzcilvēkus, kuri, sniedzot pirmo palīdzību, izglābuši dzīvību

Mazs zēns, kurš pavisam nesen iemācījies staigāt, mīlošs tēvs un vectētiņš saviem mazbērniem, kā arī kaimiņiene, kura šobrīd nu jau auklē mazuli. Šo trīs cilvēku šodien nebūtu starp mums, ja nelaimes brīdī blakus nebūtu līdzcilvēku, kuri sniedza pirmo palīdzību. Lai uzteiktu palīdzības sniedzēju rīcību un iedvesmotu arī citus nebaidīties sniegt pirmo palīdzību, NMPD par pašaizliedzību apbalvojis Zani un viņas vīru Jāni no Siguldas novada, Uldi no Ventspils, kā arī Aritu no Jelgavas novada, vēsta NMPD ieraksts vietnē "Facebook".