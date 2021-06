Nedēļas nogalē Igaunijas un Latvijas pierobežā gaidāms festivāls "Võnge"

Kā aģentūru LETA informēja festivāla rīkotāju pārstāve Maija Skrējāne, uz skatuves varēs redzēt un dzirdēt Igaunijas māksliniekus, piemēram, "Lexsoul Dancemachine", "Rita Ray", "Lenna", "Puuluup" un "Erki Pärnoja", kā arī māksliniekus no visas pasaules, viņu vidū "L’Impératrice" un "S+C+A+R+R" no Francijas, "The Mauskovic Dance Band" no Holandes, "Jay-Jay Johanson" no Zviedrijas, kā arī Elizabeti Balčus, Reini Jauno un Tomu Grēviņu no Latvijas.