Latvijas slimnīcās Covid-19 pacientu skaits sarucis no 154 līdz 133

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīts 21 pacients, savukārt kopumā līdz šim no stacionāriem izrakstīti 14 134 pacienti.

No jaunatklātajiem Covid-19 upuriem, viens cilvēks bijis vecumā no 30 līdz 39 gadiem, trīs cilvēki - no 80 līdz 89 gadiem, bet viena persona bija vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.