Katrs desmitais nāves gadījums Latvijā bijis saistīts ar inficēšanos ar Covid-19

Pēc statistikas pārvaldes datiem, visvairāk mirušo šogad bijis pirmajā nedēļā, proti, no 4. līdz 10.janvārim, - 836, bet vismazāk mirušo bijis 14.nedēļā, proti, no 5. līdz 11.aprīlim, - 547. Šogad 23 .nedēļā Latvijā miruši 634 iedzīvotāji, kas ir par 25,5% vairāk nekā pērn 23. nedēļā, kad Latvijā nomira 505 iedzīvotāji.

Tostarp šogad 1088 mirušie bijuši vecumā no 60 līdz 64 gadiem, kas ir par 22,2% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, 1352 - vecumā no 65 līdz 69 gadiem, kas ir pieaugums par 18,8%, 1565 - vecumā no 70 līdz 74 gadiem, kas ir par 26% vairāk, 1949 - vecumā no 75 līdz 79 gadiem, kas ir par 15,2% vairāk, 2683 - vecumā no 80 līdz 84 gadiem, kas ir pieaugums par 27,2%, 2250 - vecumā no 85 līdz 89 gadiem, kas ir par 18,3% vairāk, bet 1938 mirušie bija 90 un vairāk gadus veci, kas ir par 15,8% vairāk.