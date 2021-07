VIDEO ⟩ "Lightning" izcīna uzvaru arī otrajā Stenlija kausa fināla mačā

Entonijs Sirelli mača 27.minūtē ar metienu no zilās līnijas izvirzīja vadībā pašreizējo Stenlija kausa glabātāju "Lightning".

31.minūtē Niks Suzuki vairākumā no gandrīz no zilās līnijas no neērtās puses uzmeta ripu vārtu virzienā, un tās ceļu vārtos nespēja kavēt ne divi mājinieku hokejisti, ne vārtsargs Andrejs Vasiļevskis, kurš mačā tika galā ar 42 viesu metieniem, - 1:1.