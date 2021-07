No ceturtdienas, 1. jūlija, Latvijā stājas spēkā virkne atvieglojumu, ko paredz valdības pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Tāpat arī Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs no šodienas sāk darboties digitālais "Covid" sertifikāts, kas atvieglos ceļošanu ES robežās. Portāls "Apollo.lv" piedāvā apkopojumu ar pieņemtajiem lēmumiem, kas no šodienas stājas spēkā.