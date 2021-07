Krievijai ASV noteiktās sankcijas radījušas pozitīvas izmaiņas, norādījis Putins

"Pasaule mainās un mainās strauji. Neatkarīgi no tā, kādas sankcijas tiek uzliktas Krievijai, neatkarīgi no tā, ar ko viņi mums draud, Krievija joprojām attīstās, pieaug tās ekonomiskā suveneritāte, aizsardzības spējas ir sasniegušas ļoti augstu līmeni un daudzos svarīgos parametros tās pārspēj daudzas pasaules valstis, un dažos no tiem apsteidz pat ASV," klāstīja Putins.