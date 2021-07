Kas rakstīts zvaigznēs? Nedēļas horoskops no 5. - 11. jūlijam

Ja kāds sēž tīmekļa vidū un rausta pavedienus pēc sava prāta, tad visticamāk tas ir Skorpions. Liec lietā savas analītiķa un organizatora spējas, un profesionālajā jomā panākumi garantēti. Taču zini, ka viens nav karotājs un jāprot sadarboties. Tikai jāizvērtē, ar ko kopā gribi doties medībās vai piedzīvojumos. Ja ieklausīsies intuīcijā – ātri sapratīsi. Svarīga arī privātā dzīve. Laiks romantikai un piedzīvojumiem, kas iedvesmo un dod to sajūtu, ka lido pus solīti virs zemes. Brīvajiem ļaudīm iespējama iepazīšanās.

"Hei, draugi, kā klājas?!" – šos optimisma pilnos vārdus no Strēlnieka šonedēļ varēs dzirdēt retāk. Darbā nemierīgi. Ja strādā ar datoru, tad dublē informāciju, jo paši svarīgākie faili vienā brīdī var pazust nezināmā virzienā. Strauji var mainīties pienākumi un situācijas. Tu uz visu spēsi reaģēt elastīgi, bet nevarēs teikt, ka esi apmierināts. Kad darba dienas beigušās, par pienākumiem vai projektiem vairs nedomā. Ir šādi tādi mājas darbi paveicami un nedēļas nogalē: lai dzīvo brīvības sajūta! Vienalga vai Latvijas plašumos tevi aizved auto, mocis vai divritenis. Bet dodies!

Šī nedēļa paies uz ļoti lietišķas nots. Mežāzis būs nolēmis sakārtot un atrisināt daudz jautājumu – gan "degošos", gan arī tādus, kas vēl varētu pagaidīt. Saziņa ar iestādēm, bankām, komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Jautājumi risināsies, un tu ar sevi būsi apmierināts. Kādam prāts var kļūt mazliet nemierīgs saistībā ar finansēm. No vienas puses labas iespējas peļņai, no otras – kaut kas nedaudz bremzējas. Ja naudas lietās nav kārtības, tad Mežāzis kļūst tramīgs. Svarīga arī privātā dzīve. Ja tev ir otrā pusīte, gādā par saskaņu. Ja esi brīvs – uzmanies no trakulīgām sirdslietu avantūrām.