"Ļaujiet man izteikties skaidri - balss, kas nāk no vīrieša mutes, ir vienīgais kritērijs, kas man ir svarīgs," portālam "Cosmopolitan" savu stāstu uztic sieviete, kas, kā sevi dēvē pati, ir balss fetišiste.

Teilore ir godīga - ja viņu randiņā sagaida vīrietis ar zemu, dūmakainu balsi, viņu nemaz neinteresē, vai viņam pieder tikai divi krekli, no kuriem viens skaitās izejamais. Šāds vīrietis viņu interesēs daudz vairāk par nepārliecinošu un trīcošu: "Ak, sveika!"

Saprotams, mēs nevaram mainīt to, kā izklausāmies. Tāpat ir runas defekti - pati līdz pamatskolai nevarēju izrunāt burtu "r". Es to nenosodu, bet, klau, man patīk tas, kas man patīk un, manuprāt, vīrieši ar zemāku balss tembru ir īpaši stilīgi. Ja pie manis pienāks vīrietis ar dūmakainu baritonu - paņem mani tagad un tūlīt, un neaizmirsti katru darbību aprakstīt arī vārdos," stāsta Teilore.

"Kāds vīrietis mani apveda ap stūri četras, veselas četras reizes! Viņš izmantoja ierīci, kas izmaina balsi. Kad to uzzināju, bažījos par to, ka viņa normālā balss neatbildīs manām gaidām un izjauks to, ko līdz šim piedzīvojām. Uzminiet nu! Tā arī bija," atminas Teilore.