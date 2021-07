Vēl viens pliķis UFC - cīņas sporta skaistule atklāj, ka mēnesī nopelna vairāk nekā visā UFC karjerā

Kopš uz cīņas sporta lielākās skatuves iznāca bēdīgi slavenie Polu brāļi, arvien biežāk izskanējušas runas par profesionālo cīkstoņu algām. Precīzāk - to mazo apmēru, salīdzinot ar summām, kādas nopelna "jūtūberi", kuri ar boksu sāka nodarboties salīdzinoši nesen.

Pēdējo mēnešu laikā finansiālu apsvērumu dēļ konfliktā ar UFC ir nonākuši tādi labi pazīstami vīri kā Paulo Košta un smagā svara čempions Fransiss Nganū. Tāpat jau ilgāku laiku "uz plaukta" finansiālu jautājumu dēļ atrodas Džons Džounss, kurš tiek uzskatīts par vienu no visu laiku labākajiem UFC cīkstoņiem.

Vanzanta bija viena no pirmajām cīkstonēm, kas sāka runāt par cīkstoņu atalgojumu. Jau 2019. gadā viņa atklāti norādīja, ka no reklāmām savā "Instagram" kontā saņemot ievērojami vairāk nekā no UFC.