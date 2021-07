Arī Ostapenko dramatiskā cīņā uzvar Vimbldonas turnīra otrajā kārtā

Pēc Ostapenko sitiena autā no gaisa Kasatkina ieguva lielisku iespēju uzvarēt - 5-4 viņas labā.

Ar sitienu no neērtās puses kreisajā līnijā Ostapenko spēli pagarināja, realizējot breikbumbu - 5-5.

12.geimā Kasatkina panāca 30:0, bet Ostapenko vinnēja četrās izspēlēs pēc kārtas ar sitienu kreisajā laukuma stūrī no ērtās puses.

Ostapenko guva vairāk punktu gan ar pirmo (55% pret 47%), gan otro servi (44% pret 32%), kā arī uzvarēja desmit no 13 izspēlēm, izejot pie tīkla, kamēr Kasatkinai tikai viena rezultatīva darbība četros gadījumos. Turklāt Latvijas sportiste labāk realizēja pretinieces sniegtās breikpunktu iespējas (desmit no 12 jeb 83%), kamēr Kasatkinai šis rādītājs bija 53% jeb astoņas no 15.