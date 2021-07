FOTO ⟩ Latvijas mežos manītas pirmās gailenes

Tas, kāda šogad būs sēņu raža, būs atkarīgs no mitrā un siltā laikā. Ja būs atbilstošs siltuma un mitruma daudzums, tad mežos būs daudz sēņu. Sēnes aug, pateicoties atbilstošiem laika apstākļiem, nevis atkarībā no gadalaika, tādēļ reizēm ir bijuši gadījumi, ka pavasarī, kad laiks ir kā rudenī, mežā vara salasīt rudens sēnes. Arī meža ogu raža būs atkarīga no tā, kāds būs pavasaris.