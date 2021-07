Vakcinācijas temps pirms nedēļas nogales samazinājies

Tomēr salīdzinot vakcinācijas tempus ar nedēļu pirms Līgo un Jāņu svētkiem, proti, laika posmā no 14. jūnija līdz 17. jūnijam, tad tie šajā nedēļā ir zemāki par 4% jeb sapotēts par 2001 cilvēku mazāk.

Vakcināciju veikuši 257 pakalpojumu sniedzēji, no tiem visvairāk sapotējusi "Veselības centru apvienība" - 1009 cilvēku, "Veselības centrs 4" - 870, "Luc Medical" - 346, Jēkabpils reģionālā slimnīca - 321, "Dzelzceļa veselības centrs" - 285, Vidzemes slimnīca - 263, Latgales medicīnas centrs - 219, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca - 196, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca - 194, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca - 181, "Vizuālā diagnostika" - 168, Rīgas dzemdību namā - 168 un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca - 156.

No trešdien vakcinētajiem 3203 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 3607 - pēc paša vēlēšanās, 1500 - personas virs 60 gadiem, 672 - personas ar hroniskām slimībām, 182 - mediķi, 68 - personas no citas paaugstinātas riska grupas, 56 - izglītības iestāžu darbinieki, 32 - ieslodzītie, 21 - persona, kurai ir kontakts ar personām ar hroniskām slimībām, 17 - sociālo aprūpes centru darbinieki, 12 - ārstniecības iestāžu darbinieki, 12 - operatīvo dienestu darbinieki un piecas grūtnieces.