Foto ⟩ Atklāj divas jaunas "Dobeles dzirnavnieks" ražotnes - bioloģisko graudaugu pārslu un inovatīvu pastas ražotni

Vienlaikus zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA) klātesošajiem uzsvēra, ka "Dobeles dzirnavnieka" īstenotais projekts spēs radīt augstu pievienoto vērtību vietējai produkcijai, it īpaši bioloģiskajai pārtikai.

Kopumā "Dobeles dzirnavnieks" bioloģiskās produktu un pastas ražotņu izveidē investējis 35 miljonus eiro. Tostarp pastas ražotnes izveides projekta kopējās izmaksas ir 12,4 miljoni eiro, no kuriem ES finansējums - aptuveni 26% no kopējām investīcijām. Turpretī bioloģiskās pārtikas ražotnes projekta kopējās izmaksas ir 22,7 miljoni eiro, no kuriem ES līdzfinansējums ir aptuveni 22%.