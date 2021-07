Video ⟩ Spāņi dramatiskā mačā uzvar un spēlēs "Euro 2020" pusfinālā

Spāņi jau no spēles pirmajām minūtēm piekopa sev ierasto spēles stilu - liela bumbas kontrole, daudz piespēļu un bieži mēģinājumi atrast piespēļu līnijas starp pretinieku aizsargiem. Aktivitāte uzbrukumā astotajā minūtē deva iespēju izpildīt stūra sitienu. Soda laukumā centrētā bumba adresātu nesasniedza, bet pēc pirmā atsitiena pret zālāju to vārtu virzienā trieca Žordi Alba. Futbolista sitiena ceļā stājās Deniss Zakarija, kā rezultātā bumba pa ceļam uz vārtiem mainīja lidojuma virzienu un ielidoja tīklā.

Spēles 23.minūtē piespiedu maiņa bija jāveic Brīlam Embolo. Savainojumu guvušo futbolistu nomainīja Rubens Vargass. Divas minūtes vēlāk Alvaro Morata iepretim soda laukumam nebija tālu no vārtu guvuma, bet Niko Elvedi apsteidza pretinieku un izsita bumbu autā. Nepilnu pusminūti vēlāk pēc stūra sitiena izspēles Šveices izlasi glāba Jans Zommers.

Puslaika otrajā pusē aktīvāk uzbrukumā sāka spēlēt arī šveicieši. 34.minūtē ar bumbu izdevās pietuvoties spāņu soda laukumam, taču abi centrējuma mēģinājumi tika bloķēti. Atlikušajā laikā šveicieši pie Spānijas izlases vārtiem nopelnīja vēl trīs stūra sitienus, bet nevienu no epizodēm tā arī neizdevās pārvērst vārtu guvumā.

Otrajā puslaikā šveicieši bija apņēmības pilni ātri panākt neizšķirtu, tāpēc jau no pirmajā minūtēm aktīvi steidzās uzbrukumā. 56.minūtē Rikardo Rodrigess bumbu piespēlēja Zakarijam, kura sitiens ar galvu bija nedaudz neprecīzs. Trīs minūtes vēlāk jau pie Zommera vārtiem bumbu ar krūtīm uzņēma Ferrans Torress, taču viņa sitienu bloķēja Hariss Seferovičs.

Mača 64.minūtē Unajs Simons glāba savu komandu no zaudētiem vārtiem. Vargass ar māņkustībām piesaistīja aizsargu interesi, bet tikmēr aiz pretinieku mugurām "atvērās" Stīvens Cūbers. Futbolists knapi aizsniedzās līdz bumbai, tāpēc Simons paspēja noreaģēt un atvairīt sitienu. Aktivitāte uzbrukumā augļus nesa 68.minūtē, kad Spānijas izlases aizsargi rupji kļūdījās pie sava soda laukuma.

Diviem spāņiem neizdevās sadalīt bumbu, kuru ieguva Remo Freilers. Viņš to uzreiz piespēlēja tālāk Šačiri, partnerim no tuvas distances spējot panākt neizšķirtu 1:1. Rezultatīvās piespēles autors Freilers 77.minūtē bija spiests pamest laukumu. Viņš no muguras ieslīdēja pretinieka kājās, kā rezultātā tiesnesis Maikls Olivers nekavējoties Freileram parādīja sarkano kartīti.