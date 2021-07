Nīderlandes pilots Vertspens uzvar Austrijas "Grand Prix"

Verstapens Špīlbergā tuvāko sekotāju Valteri Botasu no Somijas ("Mercedes") apsteidza par 17,973 sekundēm, bet "McLaren" pilots brits Lendo Noriss viņam zaudēja 20,019 sekundes.

Ceturto vietu ieguva septiņkārtējais pasaules čempions brits Lūiss Hamiltons ("Mercedes"), bet aiz viņa sekoja spānis Karloss Sainss ("Ferrari"), Serhio Peress no Meksikas ("Red Bull"), austrālietis Daniels Rikjardo ("McLaren"), Šarls Leklērs no Monako ("Ferrari"), Pjērs Gaslī no Francijas ("Alpha Tauri") un spānis Fernando Alonso ("Alpine"), kurš noslēdza vadošo desmitnieku.