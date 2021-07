Pieaudzis stacionēto koronavīrusa pacientu skaits

Patlaban 78 pacienti ārstējas ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 15 ar smagu slimības gaitu. Tādējādi 16,1% no visiem stacionētajiem šobrīd ir smaga slimības gaita.

Diennakts laikā no slimnīcām izrakstīts viens pacients, līdz ar to no stacionāriem kopumā izrakstīti 14 196 pacienti.