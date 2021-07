Pēc gandrīz trīs mēnešu gūsta Ēģipte piekrīt atbrīvot konteinerkuģi "Ever Given" no Suecas kanāla

Abas puses paziņoja, ka konteinerkuģis "Ever Given" trešdien drīkstēs atstāt Lielajo Rūgto ezeru (Great Bitter Lake) Suecas kanāla vidū, kur tas tika arestēts.

400 metru garais "Ever Given" kļuva par ķīlnieku, kad spēcīga vēja ietekmē uzskrēja uz sēkļa.

Neviena no pusēm nav atklājusi kompensācijas apmēru, taču Suecas kanāla pārvaldes vadītājs Usama Rabi norādījis, ka līguma ietvaros saņems velkoņa laivu.

Jau portāls "Apollo.lv" vēstījis, lai gan milzīgais konteinterkuģis "Ever Given" tika veiksmīgi izkustināts no vietas, atbrīvojot jūrasceļu citiem kuģiem, tehniski kopš 29. marta kuģis drīkst piedalīties jūras satiksmē, tas ir noenkurojies Lielajā Rūgtajā ezerā (Great Bitter Lake) Suecas kanāla vidū. Kā ziņo "Wall Street Journal", Ēģiptes varasiestādes neļaus kuģim pamest kanālu līdz brīdim, kad tā īpašnieki samaksās kompensāciju.