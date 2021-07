Piedzēries vīrietis veic nāvējošu lēcienu no viena no Igaunijas augstākajiem ūdenskritumiem

Kuls uzsvēra, ka šāda rīcība apdraud ne tikai lēcēja, bet arī to cilvēku dzīvību, kuri ir spiesti sniegt palīdzību.

22. jūnijā pulksten 22.52 tika saņemts ziņojums, ka 36 gadus vecs vīrietis Tartu nolēca no tilta un nenokļuva krastā. Divas dienas vēlāk viņa līķis tika atrasts Emajegi upē, vēsta medijs "Tartu Postimees". Vīrietis bija lietojis alkoholu.

Pirmdien, 5. jūlijā, Latvijā no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājuši cilvēki - viens bojāgājušais izcelts no upes Bauskas novadā, bet otrs - no dīķa Preiļu novadā, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).