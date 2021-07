Apkopojums: Ko valdība lēma otrdienas sēdē?

Kariņš rosināja tomēr neatcelt prasību par masku nēsāšanu veikalos. "Ja to atcels, tad cilvēki domās, ka viss ir beidzies, un tas radīs grūtības. Ja turpinām lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā, tad šī prasība jāpatur arī veikalos. Jātur šis nosacījums, neskatoties uz to, vai [kumulatīvās saslimstības] cipars ir 20 vai 15," uzskata premjers.

Otrdien Ministru kabinets atbalstīja, ka no septembra vispārējās izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likme tiks paaugstināta no 790 eiro uz 830 eiro, kas ir par 5,1% vairāk nekā iepriekš. Savukārt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem zemākās darba algas likme tiek paaugstināta par 10,4%, paredzot, ka atalgojums pieaugs no 790 eiro līdz 872 eiro.

IZM arī atzīmēja, ka 2021.gada rudens provizoriski būs periods, kad darba tirgus joprojām atradīsies pandēmijas izraisīto ierobežojumu ietekmē. Līdz ar to studējošiem turpinās pastāvēt ierobežotas iespējas strādāt. Līdz ar to, ministrijas ieskatā, papildus finansējums nākamajam rudens semestrim nodrošinās augstākās izglītības pieejamību, ņemot vērā ieilgušās ārkārtējās situācijas un pandēmijas sekas.

Kultūras ministrijas (KM) sagatavotā rīkojuma projekta anotācijā norādīts, ka biļešu kompensācijai nepieciešamais finansējums mērķprogrammas pirmajā kārtā saņemto pieteikumu finansēšanai, kā arī VKKF administratīvo izdevumu pamatojošo dokumentu izvērtēšanai visās kārtās tiek nodrošināts KM piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, veicot finansējuma pārdali no valsts budžeta apakšprogrammas "Latvijas valsts simtgades programma" 2021. gada finansējuma, savukārt mērķprogrammas otrajā un trešajā kārtā saņemto pieteikumu nodrošināšanai nepieciešamais finansējums tiks piešķirts no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Savukārt zivsaimniecības un akvakultūras nozarēs, saskaņā ar noteikumu projektā iekļauto aprēķina metodi, atbalstu piešķir 20% apmērā no starpības, ko aprēķina, no neto apgrozījuma zvejniecības vai akvakultūras nozarē laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.maija vai kādā no šī laikposma mēnešiem, atņemot neto apgrozījumu zvejniecības vai akvakultūras nozarē 2019.gada attiecīgajā laikposmā.