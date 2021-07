Stingrākas prasības pret Covid-19 nevakcinētajiem un papildatvaļinājums vakcinētajiem. Ministrijas nāk klajā ar priekšlikumiem cīņā ar pandēmiju

Aizsardzības ministrija (AM) rosina noteikt vakcināciju kā nepieciešamu darba pienākumu veikšanai atsevišķām nozarēm, kurās ir augsts epidemioloģiskās drošības risks. Tāpat ministrija rosina noteikt stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus nevakcinētajiem, apmeklējot sabiedriskas vietas, lai mazinātu kopējos sabiedrības riskus.

AM arī rosina paredzēt, ka, lai motivētu darbiniekus vakcinēties pret Covid-19, vakcinētajām personām varētu tikt piešķirta papildus atvaļinājuma diena. Šāda norma būtu iekļaujama tiesību aktos.

Ekonomikas ministrija pievienojas AM priekšlikumam un rosina paredzēt valsts apmaksātu vienu papildus brīvdienu nodarbinātajiem pēc vakcinācijas pilna cikla pabeigšanas. Šis pasākums valsts budžetam izmaksātu no 18 miljoniem eiro līdz 28 miljoniem eiro, atkarībā no nodarbināto skaita, kas pieprasa atbalstu.